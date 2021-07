'조직적 페미니즘 교육' 청원에 靑 "사이트 진위 여부 확인시 조치"

[아시아경제 이지은 기자] 교사집단으로 추정되는 단체가 사이트를 통해 조직적으로 학생들에게 페미니즘을 주입하고 있다는 청원에 청와대가 "진위 여부가 확인되면 조치하겠다"고 밝혔다.

청와대는 19일 '조직적 페미니즘 사이트 수사 요청' 국민청원 답변을 통해 "진위 여부 및 사실관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다.

청원인들은 교사집단들이 사이트를 이용해 정치적 사상(페미니즘)을 학생에게 주입해 왔다며 관계자 처벌을 촉구했고, 이 청원에는 31만명이 동의했다.

청와대는 "5월 11일 교육부는 경찰청에 공식적으로 수사 협조를 요청했고, 경찰은 청원에서 제기된 내용에 대한 수사를 시작했다"며 "근거로 제시된 웹사이트 링크 글이 해외 IP로 작성된 것을 확인했다"고 밝혔다.

이어 "현재 검찰에 국제형사사법 공조를 요청한 상태"라며 "사이트의 진위 여부 등이 확인 되는대로 신속히 필요한 조치를 이어가겠다"고 밝혔다.

