[아시아경제 문혜원 기자] 현인에프엔디의 ‘88켄터키치킨’은 중복(이달 21일)을 앞두고 살얼음맥주 할인 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

88켄터키치킨는 저렴한 가성비 치킨 메뉴를 비롯해 시그니처 메뉴인 켄터키 후라이드와 함께 켄터키양념, 켄터키간장, 켄터키통새우, 꽈리멸치킹 등 다양한 메뉴를 선보이고 있다.

살얼음맥주 할인 이벤트 외에 인스타그램 포스팅 이벤트도 진행하고 있다.

