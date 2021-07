이재정교육감, 고3 백신 접종현장 찾아 격려

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재정 경기도교육감이 19일 오전 이재명 경기도지사와 함께 수원시 장안구 코로나19 백신 예방접종센터를 방문해 고등학교 3학년 학생들과 교직원 백신 접종 현장을 점검했다.

이 교육감의 이번 방문은 이날부터 시작된 고3ㆍ고교 교직원 접종 상황을 점검하고 접종에 참여한 학생과 교직원을 격려하기 위한 것이다.

이날 현장에서는 수성고등학교 고3 학생과 교직원이 백신을 접종했다.

이 교육감은 백신 접종에 참여한 학생들 건강 상태를 살피며 "경기도는 11만7000여명 학생들이 화이자 백신 접종을 시작했다"며 "우리 학생들이 백신 접종으로 건강을 지키고, 원하는 목표를 달성하길 바란다"고 전했다.

한편 고3ㆍ고교 교직원 대상 접종은 1차 7월19일부터 30일까지, 2차 8월9일부터 20일까지다.

접종은 동의자를 대상으로 사전 조율한 일정에 따라 학교별로 지역 예방접종센터에서 진행된다.

