유진투자증권, 유튜브 채널 ‘쏙쏙TV’ 오픈 기념 이벤트 진행

투자 초보자 위한 입문용 콘텐츠도 선보일 예정

[아시아경제 공병선 기자] 유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 4,220 전일대비 105 등락률 -2.43% 거래량 407,961 전일가 4,325 2021.07.19 12:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-24일유진자산운용, ESG 기준으로 운용하는 채권펀드 출시"기본 2일·최대 3일"...증권가 백신휴가 시행 close 은 지난주 고객 이벤트 및 마케팅 전문 유튜브 채널 ‘쏙쏙TV’를 개설한 기념으로 유튜브 영상 퀴즈 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

쏙쏙TV는 다양한 이벤트를 고객들에게 쉽고 재밌게 전달하기 위해 만들어졌다. 유진투자증권은 이번 채널 개설을 맞아 오는 31일까지 쏙쏙TV에 게재된 유튜브 영상을 시청한 후 퀴즈를 맞히면 경품을 제공하는 이벤트를 진행하기로 했다.

이벤트를 참여하기 위해선 쏙쏙TV를 구독한 후 ‘투자 FLEX’ 영상을 시청해야 한다. 이후 영상 댓글에 퀴즈의 답을 입력하고 이벤트에 응모하면 신청이 완료된다. 응모자 중 총 1000명을 추첨을 통해 뽑을 예정이며 바나나우유 상품권이 제공된다. 당첨자는 오는 8월13일 발표된다.

향후 유진투자증권은 쏙쏙TV를 통해 고객들을 위한 이벤트와 각종 혜택을 적극적으로 알리는 동시에 주식과 금융상품 투자 초보자를 위한 투자 입문용 콘텐츠도 선보일 계획이다.

김경식 유진투자증권 디지털금융실장은 “매월 다양한 이벤트를 기획하지만 전달이 제대로 안 되는 것 때문에 혜택을 누리지 못하는 고객들을 위해 쏙쏙TV를 개설했다”며 “기존 채널에서 다루지 않던 초보 투자자들을 위한 콘텐츠도 적극 게재해 합리적인 투자문화 확대에 기여하겠다”고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr