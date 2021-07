[아시아경제 송승섭 기자]한국주택금융공사는 신임 감사로 김준일 전 ‘오일허브코리아여수’ 대표가 취임했다고 19일 밝혔다.

김 신임 감사는 대전 출신으로 보문고와 충남대 법학과를 졸업했다. 1987년 한국석유공사에 입사해 감사실장 및 총무관리처장 등을 역임했다.

