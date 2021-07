文 대통령 지지율, 9개월 만 최고치…45.5%로 급등[리얼미터]

긍정 평가, 작년 10월 3주(45.6%) 이후 최고치

긍·부정 평가 차이 5.7%P

정당지지율, 20주 만에 더불어민주당이 앞서

[아시아경제 오주연 기자] 문재인 대통령의 국정 수행 지지도가 9개월 만에 최고치를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔다. 정당 지지도는 더불어민주당이 20주 만에 국민의힘을 앞질렀다.

19일 리얼미터가 YTN의뢰로 지난 12일부터 16일까지 전국 18세 이상 유권자 2519명을 대상으로 실시한 조사(표본오차 95%신뢰수준에 ±2.0%포인트) 결과, 7월2주차 문 대통령의 국정 수행 긍정평가는 45.5%(매우 잘함 27.6%, 잘하는 편 17.9%)로 나타났다. 이는 전주대비 4.4%포인트 오른 수치로, 지난해 10월3주차 45.6%를 기록한 이후 최고치다.

부정적인 평가는 직전조사 대비 3.7%포인트 하락한 51.2%%(매우 잘못함 36.5%, 잘못하는 편 14.6%)를 기록해 긍·부정 평가 격차는 5.7%포인트로 줄었다. '모름·무응답'은 0.7%포인트 감소한 3.3%였다.

지역별로는 대전·세종·충청과 대구·경북, 서울 등에서 각각 긍정평가가 전주대비 6.3%포인트, 5.8%포인트, 5.0%포인트씩 올라 지지율 상승을 견인했다.

연령대별로는 30대를 제외한 전 연령층에서 긍정평가가 우세했다. 특히 20대(7.2%포인트)와 70대 이상(6.5%포인트)에서 크게 올랐으며 콘크리트 지지층으로 분류되는 40대는 전주대비 4.8%포인트 상승해 지지율이 57.2%에서 62.0%로 60%대를 넘어섰다. 30대에서는 전주 53.4%에서 51.6%로 1.8%포인트 하락했다.

문 대통령의 지지도 상승에 정당별 지지율도 재역전됐다. 민주당이 문 대통령 지지율과 동반 상승하면서 국민의힘 지지율을 추월했다.

민주당 지지율은 지난주보다 3.8%포인트 오른 36.7%로 집계됐다. 이는 지난해 9월1주차(37.8%) 이후 최고치로, 20주 만에 오차범위 안에서 국민의힘에 앞섰다. 국민의힘은 올 3월2주차(32.4%) 이후 최저치를 보이며 전주대비 2.2%포인트 하락한 34.9%를 기록했다.

자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 홈페이지 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

