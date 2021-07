'청해부대원 이송' 군 수송기 2대 출발… 빠르면 20일 귀국 전망

[아시아경제 김대현 기자] 아프리카에서 작전 중인 해군 청해부대 34진 부대원 전원을 데려 올 공군 수송기들이 부산 김해공항에서 이륙했다.한국시간으로 이르면 20일 늦은 오후 성남 서울공항에 도착할 것으로 보인다.

18일 국방부는 작전명을 '오아시스 작전'으로 정하고 이날 오후 4시 다목적 공중급유수송기(KC-330) 2대를 해당 지역으로 급파했다고 밝혔다.

청해부대 34진에선 이날 현재까지 코로나19 유전자증폭(PCR) 검사 결과가 나온 101명 가운데 총 68명이 확진 판정을 받았다. 나머지 200명도 PCR 검사 결과를 기다리는 중이다. 유증상자 80여 명이 문무대왕함(4천400t급) 내 코호트(동일집단) 격리 중이며 폐렴 의심 증세로 현지 병원에 입원 중인 인원도 15명(확진자 3명 포함)에 이른다.

오아시스 작전을 위해 국방부는 문무대왕함을 청해부대 34진 대신 한국까지 운항할 교체병력 148명(해군)과 방역 및 의료인력 13명, 지원팀 39명(공군) 등 약 200명 규모의 특수임무단을 꾸렸다. 국방부에 따르면 특수임무단은 모두 백신 접종을 완료한 인원으로 유전자증폭(PCR) 검사에서도 음성으로 확인됐다.

이송 중 긴급환자 발생에 대비해 기내 산소통을 비롯해 충분한 의료 장비와 물자를 갖추고, 의료진이 동행해 현지 병원에서 입원 치료 중인 15명을 포함한 환자들을 관리할 계획이다. 또 항공기 내 격벽을 설치하고 승무원 전원은 방호복을 착용하는 등 기내 코로나19 확산 방지대책을 강구했다고 국방부는 전했다.

수송기 이·착륙과 함정 인접국 접안 등이 순조롭게 진행되면 청해부대 34진 부대원들은 한국시간으로 이르면 20일 오후 늦게 성남 서울공항에 도착할 전망된다. 국방부는 방역 당국과 협조해 청해부대원의 전담의료기관과 생활치료센터, 군내 격리시설을 확보하고 확진자 현황이 나오는대로 계획을 구체화할 방침이다.

수송기 긴급 투입을 위해 유관기관과 현지 공관의 긴밀한 협조가 있었고, 특히 서욱 장관은 현지 국가 국방장관과 공조 통화로 업무를 조율했다. 국방부에 따르면 대한항공과 아시아나항공 등 기업들도 기내용 산소통을 지원하는 힘을 더했다.

서욱 국방부 장관은 이날 김해공항에서 "이역만리에서 우리 국민 보호와 국제해양안보를 위해 헌신하는 청해부대원들의 안전하고 신속한 복귀가 최우선 임무"라며 특수임무단을 격려했다. 또 "철저한 방역지침 준수 하에 임무를 완수하고 무사히 귀국할 것"을 당부했다.

국방부 관계자는 "방역과 의료전문가가 포함돼 함정 인수 시 철저한 방역 조치를 강구해 안전하게 국내로 운항할 계획"이라고 설명했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr