[아시아경제 이민지 기자] OPEC+(석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체)가 석유 생산 정책을 논의할 회의를 18일(현지시간) 개최할 것으로 전망된다.

17일 주요 외신매체에 따르면 OPEC+는 산유량 정책에 이견을 보이던 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 타협한 이후 회의 일정을 잡은 것으로 전해졌다.

지난 2일 열린 OPEC+ 회의는 최대 산유국인 사우디의 감산 완화 방안에 UAE가 반대 의사를 표명하면서 중단됐다.

당시 OPEC+는 올해 8월부터 12월까지 매달 하루 40만 배럴을 증산하고 내년 4월까지인 감산 완화 합의 기한을 내년 연말까지 연장하기로 의견을 모았으나 UAE는 이에 반대한 것으로 알려졌다.

