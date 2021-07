[속보] 피서지 동해안에서만 32명…강원도서 44명 코로나19 확진

속보[아시아경제 임주형 기자] 17일 강원도 보건당국에 따르면 이날 오후 6시 기준 도내에서는 모두 44명의 확진자가 발생했다.

지역별로는 강릉 26명, 원주 6명, 화천 5명, 동해·삼척·속초 각 2명, 영월 1명이다.

피서지 동해안에서 32명이 발생한 가운데 전날 21명의 확진자가 나왔던 강릉에서는 연이틀 20명이 넘는 확진자가 나왔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr