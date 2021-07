이스라엘 총리 "화이자, 델타 변이 예방 효능 현저히 떨어져"

[아시아경제 이민지 기자] 이스라엘 총리가 화이자 코로나19 백신의 델타 변이 예방 효능이 현저히 떨어진다며 백신만으로는 델타 변이에 의한 문제를 해결할 수 없다고 주장했다.

17일(현지시간) 예루살렘 포스트 등 현지 언론에 따르면 나프탈리 베네트 총리는 전날 코로나19 확진자 급증 대책 회의 자리에서 이같이 말한 것으로 전해졌다.

지난해 12월 화이자 백신을 들여와 대국민 접종을 시작한 이스라엘은 지금까지 전체 인구(약 930만 명)의 56%가 넘는 522만여 명이 2회차까지 접종을 마친 상황이다. 지난 1월 한때 1만 명까지 치솟았던 이스라엘의 신규 확진자 수는 빠른 접종의 성과로 지난달 초 한 자릿수까지 떨어졌고, 당국은 실내 마스크 착용을 비롯한 모든 규제를 풀었다. 그러나 최근 델타 변이가 확산하면서 확진자 수는 다시 늘었고, 지난 15일에는 신규 확진자 수가 855명까지 치솟기도 했다.

베네트 총리는 "화이자 백신의 델타 변이 예방 효능이 당국자들이 희망하는 것보다 약하다"며 "백신이 어느 정도로 도움이 되는지는 정확히 알지 못하지만 델타 변이 예방 효능은 상당히 약하다"고 평가했다. 현재까지 공개된 보건부 데이터에 따르면 화이자 백신의 예방 효능은 기존 바이러스에는 94%에 달했으나 델타 변이에 대해선 64%로 떨어졌다.

이어 베네트 총리는 "백신이 문제를 온전히 해결할 것으로 사람들이 믿지만 그렇지 않다"며 "백신이 코로나19 예방에 효과적이지만 전 세계적으로 델타 변이가 급속도로 확산하는 상황에서 백신만으로는 충분하지 않다"고 진단했다.

