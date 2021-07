진중권, 경비행기 데이트 거절했다는 김부선에 "재밌다, 정경심도 탔는데"

[아시아경제 권서영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 자신에게 경비행기 데이트를 신청했다가 거절당했다는 배우 김부선 씨의 주장을 두고 "코드가 재밌다"고 반응했다.

16일 오후 CBS 라디오 '한판승부'에 출연한 진 전 교수는 한 청취자로부터 "김부선 씨에게 정말 비행기를 태워 준다고 했느냐"는 질문을 받았다. 이에 진 전 교수는 "아마 했을 것"이라며 "저는 제가 만나는 모든 분에게 (비행기를) 태워주겠다고 이야기했다", "난 경비행기 전도사였다"는 반응을 보였다.

진 전 교수는 "제 비행기에는 심상정 의원도 타셨고 정경심 교수도 타셨다. 심지어 (정 교수 측의) 증인으로 나왔던 장경욱 교수도 탔다"고 설명했다. 다만 그는 "제 비행기를 타신 모든 분 중에서 그걸 데이트 신청으로 이해하신 유일한 분은 김부선 씨뿐인 것 같다"고 말했다.

또한 그는 김 씨가 8일 자신의 페이스북에 "솔직히 진 전 교수는 이성적으로 매력이 하나도 없다. 데이트 거부"라고 남긴 게시글을 두고 "그걸 데이트 신청으로 이해하시는 코드가 재미있었다"며 "제 스타일 아니시다"라고 비꼬았다.

앞서 지난 6일 진 전 교수는 더불어민주당 대선 경선 과정에서 이재명 경기지사와 김 씨의 스캔들과 관련한 의혹이 재차 불거지자 "(김 씨가) 객관적인 증거를 제시하지 못했다"라며 "이미 끝난 이야기고 한 번 정리된 문제는 검증할 필요가 없다"고 주장한 바 있다.

이에 김 씨는 자신의 페이스북을 통해 "진 전 교수는 이성 간 교제할 때 이혼할 걸 대비해서 증거를 모아 두나 보다"라고 꼬집으며 "혹시 오래 전에 나에게 경비행기를 태워 준다고 데이트 신청한 것을 (내가) 거절해서 이런 헛소리를 하는 것이냐"는 요지의 글을 올렸다.

