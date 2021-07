홍준표 "윤석열, 아직 아군인지 적군인지 몰라…이준석 기대보다 훨씬 안정적"

[아시아경제 김소영 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 윤석열 전 검찰총장에 대해 "아직 아군인지 적군인지 모른다. 알 수가 없다"며 경계심을 내비쳤다. 홍 의원은 16일 대구시당에서 가진 기자간담회에서 윤 전 총장에 대해 이같이 평가했다.

최재형 전 감사원장에 대해선 "입당을 환영하는 성명을 냈다"며 "정치평론가처럼 보일 수 있어 말을 아끼겠다"고 언급했다.

이준석 대표를 두고는 "우려한 것보다 잘하고 있다"며 "기대했던 것보다 훨씬 안정적이다"라고 긍정적인 평가를 내놨다. 이어 "며칠 전 '당 대표는 태산과 같이 무거워야 한다. 어떤 사안에 반응할 때는 한 템포 늦춰서 다시 검토해야 실수가 없다'고 조언했다"고 덧붙였다.

홍 의원은 자신의 대선 출마 선언 시기와 관련해 "경선 열차가 출발할 때쯤 경선 참여를 선언할 것이다"라고 밝혔다.

의원직 사퇴 의사가 있느냐고 묻는 질문에는 "박근혜 전 대통령, 김대중 전 대통령도 당선된 후 사퇴했다"며 "대통령이 되면 사퇴하겠다"고 답했다.

한편 그는 지역 현안인 대구 취수원 이전 문제가 나오자 권영진 대구시장과 이철우 경북도지사를 향한 거센 비판을 이어갔다.

홍 의원은 "3년 전에도 이철우 지사와 권영진 시장에게 합의를 해서 물 문제를 해결하라고 했고 두 사람이 합의를 보았다"며 "그런데 지금도 해결을 하지 못했다. 합의를 당에 약속했는데 지금까지 해결하지 않고 미적거리는 건 두 사람 모두 낙제점"이라고 목소리를 높였다.

이어 "그런 중차대한 약속을 못 지키면서도 도지사는 연임하려고 하고 시장도 또(3선) 하려 한다"며 "3년 전 당과 한 약속을 금년 내로 지켜줄 것을 요청한다. 못 지키면 지사직이나 시장직에 연연해서는 안 된다"고 강조했다.

