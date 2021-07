서울시, 밤 10시 이후 대중교통 운행 감축…지하철 이용객 40%↓·버스도 24%↓

서울시, 코로나19 확산 방지를 위한 대중교통 야간 감축 20% 시행…버스 8일·지하철 9일부터

혼잡 시 지하철 비상 대기열차 투입?버스 원복운행 및 증차 등 적극조치…시민 불편 최소화

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나19 확산 방지와 사회적 거리두기 강화를 위한 대중교통 야간 감축을 시행한 결과 지하철과 버스, 마을버스의 이용객수가 각각 40%, 20% 감소했다고 18일 밝혔다.

이번 감축 운행은 시민 경각심 제고를 위해 20% 심야 운행 감축을 시행하되 혼잡도 증가 및 필수 이동 시민의 불편을 최소화하기 위해 운행 조정을 단계별로 시행하고 있다.

코로나19 확산에 따라 서울지하철은 사회적 거리두기 단계에 발맞춰 9일부터 밤 10시 이후 20% 운행감축을 시행해왔다. 감축횟수는 노선별로 상이하나 전체 20.7% 수준인 33회를 감회했다. 5호선, 7호선은 경기·인천 연장구간 열차운행계획 조정 관계로 12일부터 감축 운행했고 1호선은 경기, 인천 등 시외구간의 운행시격 확보를 위해 감축 운행을 시행하지 않았다.

야간감축 시행 후 밤 10시 이후 지하철 이용객은 20만 4000명에서 12만 2000명으로 40.2% 감소했고, 밤 11시 이용객은 3만 7000명에서 2만 2000명으로 41.5% 감소했다. 밤 10시 혼잡도는 71.0%에서 54.4%로 16.6%포인트 감소했고 밤 11시 혼잡도는 36.2%에서 29.2%로 7.0%포인트 줄었다.

서울시는 "열차감축이 시행된 밤 10시 이후 혼잡도는 60%이하로 모두 착석, 일부 입석인 양호한 수준"이라며 "지하철 감축운행과 관련해 지속적인 모니터링을 통해 이용객 집중으로 혼잡도가 높아지는 일부 구간에 대해서는 비상대기열차 투입 등을 통해 적극적인 혼잡관리를 시행하는 등 탄력적으로 운영할 예정"이라고 설명했다.

버스는 시내버스와 마을버스 모두 8일부터 오후 10시 이후 20% 운행을 감축했다. 시내버스의 경우 325개 노선을 대상으로 1일 운행횟수 2470회 중 1975회 운행해 약 495회를 감축 운행 중이다. 이에 따라 야간감축 미시행 시 대비 밤 10시 이후 승객수는 19.2%, 11시 이후 승객수는 25.4% 감소했다.

마을버스의 경우 249개 노선을 대상으로 1일 운행횟수 2만 8287회 중 2만 7797회 운행해 약 490회를 감축 운행 중이다. 이에 따라 야간감축 미시행 시 대비 밤 10시 이후 승객수는 26.3% 감소했으며 밤 11시 이후 승객수는 32.9% 줄었다.

혼잡도의 경우 시내버스는 감축운행 미시행 대비 차내 혼잡율이 2.9%포인트 감소했으며 마을버스 역시 2.6%포인트 감소하는 등 매우 양호한 수준을 보이는 것으로 나타났다. 서울시는 야간시간대 감축운행에 따른 운행현황을 모니터링해 혼잡도 80% 이상이 2주 이상 발생하는 노선은 시민불편 해소를 위해 정상 운행할 예정이다.

백호 도시교통실장은 “코로나19가 종식될 때 까지 더욱 철저한 방역과 안전관리로 안심하고 이용할 수 있는 서울 대중교통을 만들 것”이라며 “시민 여러분께서도 최대한 외출과 만남을 자제하는 등 사회적 거리두기를 지켜주시길 당부드린다”고 말했다.

