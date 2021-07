경남정보대 방송영상과, ‘B-CON 창작과정’ 참여대학 선정 … ‘1인 미디어 크리에이터 양성’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대가 ‘B-CON 창작과정’에 참여한다. 이 프로젝트는 부산정보산업진흥원이 대학 인프라를 바탕으로 콘텐츠 교육을 제공하는 사업으로 전문 인재 양성과 일자리 창출이 목적이다.

이 사업을 주관하게 될 경남정보대 방송영상과는 해운대 센텀캠퍼스에 위치하고 있으며 디지털영상편집실, 제작 스튜디오, 실시간 스트리밍 방송부스 등 최첨단 시설과 장비를 두루 갖춰 1인 미디어 시대에 인기를 끌고 있는 학과이다.

최근 후진학 선도형사업을 통해 방송영상과는 부산시민을 대상으로‘1인 미디어 크리에이터 양성과정’과 ‘드론 운용 전문가 양성과정’을 진행하고 있다.

경남정보대 방송영상과 조숙희 학과장은 “경남정보대의 미디어 교육 역량이 또 한 번 인정받았다”며 “2022학년도 신입생부터 방송영상과는 미디어영상과로 학과명을 변경하고 새로운 교육과정을 개발해 1인 미디어 시대를 주도할 인재를 양성하는 데 힘을 쏟겠다”고 말했다.

