신한은행, 아이키와 '헤이영, 댄스헤이영 챌린지' 캠페인 진행

[아시아경제 김진호 기자] 신한은행은 세계적인 댄스 크리에이터 아이키(Aiki)와 함께 신한은행 공식 인스타그램 헤이영(Hey Young) 브랜드 캠페인 ‘헤이영, 댄스헤이영 챌린지’를 진행한다고 16일 밝혔다.

‘헤이영, 댄스헤이영 챌린지’는 신한은행의 20대 금융 브랜드 헤이영이 신나는 댄스를 통해 MZ세대와 커뮤니케이션하고 20대 고객을 응원하기 위해 준비했다. 아이키는 글로벌 댄스 오디션 수상 이력을 바탕으로 세계적인 안무가로 활동하는 인플루언서다.

이번 브랜드 캠페인은 아이키가 직접 제작에 참여한 중독성 강한 비트의 헤이영 뮤직과 신나는 헤이영 댄스를 따라 추는 댄스 챌린지로 누구나 참여 가능하다. 댄스 영상은 신한은행 공식 인스타그램과 아이키 공식 소셜미디어서비스 계정에서 만나볼 수 있다.

헤이영은 이번 브랜드 캠페인을 기념해 인스타그램 릴스 리믹스 이벤트를 이달 31일까지 진행한다. 참여방법은 신한은행 공식 인스타그램 릴스 탭에서 아이키 댄스 영상을 릴스 리믹스로 따라 춤춘 후 필수 해시태그인 #신한은행 #헤이영캠페인 #헤이영댄스헤이영과 함께 본인 계정에 업로드하고 신한은행 공식 인스타그램 게시물에 인증 댓글을 남기면 된다.

이벤트 참여 고객을 대상으로 LG시네빔(1명), 캐논 인스픽 미니 포토프린터&인화지 50P(3명), 신세계 상품권 5만원권(40명), 스타벅스 아메리카노 기프티콘(150명)을 추첨을 통해 제공한다.

신한은행 관계자는 “앞으로도 다양한 브랜드 캠페인으로 20대 고객들에게 힘이 될 수 있는 금융 브랜드 헤이영이 될 수 있도록 많은 관심과 사랑을 부탁드린다”고 말했다.

