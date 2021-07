바이탈뷰티, '슈퍼콜라겐×산펠레그리노' 이색 협업 한정판 제품 출시

[아시아경제 이승진 기자] 아모레퍼시픽의 이너뷰티 솔루션 브랜드 바이탈뷰티가 마시는 콜라겐 ‘슈퍼콜라겐 에센스’와 이탈리아 탄산수 브랜드 ‘산펠레그리노’와의 이색 협업을 통해 여름 한정 특별팩을 출시했다고 16일 밝혔다.

이번 협업은 더위에 지친 일상과 피부에 활력을 불어넣을 수 있도록 ‘콜라겐 칵테일’이라는 특별한 제조법을 기반으로 기획했다.

이번 ‘슈퍼콜라겐 에센스X산펠레그리노’ 특별팩은 언제 어디서나 시원한 콜라겐 칵테일을 즐길 수 있도록 슈퍼콜라겐 에센스 28입과 산펠레그리노 아란시아타 4입, 그리고 한정판 쿨링백으로 구성했다.

슈퍼콜라겐 에센스는 다양한 조합으로 섭취 가능한 액상형 콜라겐으로 몸에 빠르게 흡수되며 아모레퍼시픽의 특허 기술이 적용돼 콜라겐 특유의 비린취가 없는 것이 특징이다. 이에 콜라겐 섭취가 부담스러운 소비자도 칵테일, 에이드 등 다양한 레시피를 활용해 더욱 쉽고 맛있게 접할 수 있다.

슈퍼콜라겐 에센스는 아모레퍼시픽의 독자적인 기술력으로 국내 최초로 식품의약품안전처에서 콜라겐 기능성을 인정받은 원료 ‘AP콜라겐효소분해펩타이드’가 주원료다. 히알루론산, 엘라스틴, 세라마이드와 콜라겐 합성을 돕는 비타민C, 셀렌, 비오틴이 부원료로 함유돼 있다. 인체적용 시험을 통해 피부 탄력·피부 보습·피부 거칠기가 개선되는 결과를 확인했다.

슈퍼콜라겐 에센스는 지난 4월 리뉴얼 론칭 이후 전년 동기 대비 100% 성장세를 보이며 3개월 만에 1500만병 판매를 돌파했다.

‘슈퍼콜라겐 에센스X산펠레그리노’ 특별팩은 이날 오전 10시30분 네이버 라이브 방송을 통해 판매를 시작하며, 방송 시간 내 주문 시 론칭 기념 할인 혜택도 제공된다. 네이버 라이브 방송 종료 이후에는 아모레퍼시픽몰과 마켓컬리, G마켓, 롯데온 등 다양한 이커머스 채널에서 만날 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr