[e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일

◆ 신라젠=최대주주 문은상 외 2명에서 엠투엔으로 변경

◆ 위메이드=호연아트펀드1호투자조합 지분에 500억원 규모 출자 결정

◆ 엔에이치스팩16호=최대주주 윈베스트벤처투자에서 김진석 외 3인으로 변경. 이택수에서 김진석으로 대표이사 변경

◆ SGC이테크건설=애큐온캐피탈에 228억원 채무보증 결정

◆ 슈프리마아이디=조명 노이즈 제거 이미지 생성 방법 및 장치 관련 특허 획득

◆ 에코프로에이치엔=보통주 1주당 주 배정 무상증자 결정

◆ 머큐리= KT와 147억원 규모 기가 와이파이 버디 ax(P12.0)AP 제3기관 단가계약 체결

◆ 내츄럴엔도텍=개선 기간 종료로 다음 달 5일까지 개선계획 이행내역서 등 제출. 이후 20일 이내 상장폐지 여부 결정

◆ 씨티씨바이오=공시번복으로 불성실공시법인 지정 예고

◆ KCC건설=남산피에프브이와 청명개발에 각각 1080억원, 665억원 규모 채무보증 결정

