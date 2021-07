에어컨 소비자 상담 133.7%↑…호텔·펜션도 ‘급증’

소비자원, 지난달 5만1528건 분석 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 이른 더위에 에어컨을 구매하는 사람들이 늘어나면서 에어컨 관련 소비자 상담도 크게 증가한 것으로 나타났다.

16일 한국소비자원은 지난달 1372소비자상담센터에 접수된 소비자상담 5만1528건 가운데 에어컨 관련 상담이 전달 대비 133.7% 늘었다고 밝혔다. 에어컨 설치 도중 발생한 피해의 해결 방법에 관한 문의가 많아졌다.

호텔·펜션 관련 상담은 53.8%, 전기세탁기 관련 상담은 45.3% 늘었다. 이중 숙박 관련 상담은 계약 취소 거부나 환급 지연이 많았다.

지난해 6월과 비교한 상담 증가율은 신유형상품권(34%), 모바일정보이용서비스(29.3%), 각종 인테리어 설비(17.7%) 등의 순으로 높았다. 온라인·모바일 상품권 등을 포함하는 신유형상품권의 경우 환급 지연 및 거부에 관한 문의가 늘었다.

지난달 상담 건수 기준으로는 유사 투자자문(2345건), 이동전화서비스(1787건), 헬스장(1423건) 등의 순으로 많았다.

