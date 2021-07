경찰, '10대 여학생들 성매매 강요' 일당 5명 검찰 송치

[아시아경제 김대현 기자] 10대 여학생 2명을 유인해 성매매를 강요한 일당 5명을 검거한 경찰이 최근 이들을 검찰에 송치했다.

15일 경찰에 따르면 이날 서울 서부경찰서는 지난 9일 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 등의 혐의를 받는 20대 남성 2명과 10대 남성 2명, 10대 여성 1명 등 일당 총 5명을 검찰에 넘겼다. 이 중 3명은 구속송치됐고, 2명은 불구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

앞서 이들은 지난 4월 집을 나온 10대 여학생 2명에게 숙식을 제공해주겠다면서 전국 각지를 데리고 다니고 성매매를 강요, 협박한 혐의를 받는다. 경찰은 지난 1일 피해자로부터 신고를 접수해 이튿날 일당을 긴급체포했다.

특히 이들은 30대 남성 1명에게 100여만원을 받고 피해자 1명을 팔아넘긴 혐의까지 받는 것으로 전해졌다. 경찰은 인신매매를 한 이 남성도 체포해 전날 구속영장을 신청했다.

