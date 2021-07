삼성전자, 2주간 '특별방역기간' 돌입…"저녁 법카 사용 자제"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,600 전일대비 1,100 등락률 +1.38% 거래량 12,985,987 전일가 79,500 2021.07.15 15:30 장마감 관련기사 삼성전자 한진만 부사장 "개방형 혁신으로 메모리 개발 앞장설 것""애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감美와 동맹 맺고 신나게 뛰는 2차 전지! 최대 수혜株 공개! close 가 코로나19 4차 대유행이 본격화하고 있는 것과 관련해 이달 말까지 2주간 '특별방역기간'을 운영하기로 했다.

삼성전자는 15일 오후 사내망을 통해 이달 16일부터 31일까지 전 임직원을 대상으로 '특별방역기간'을 운영한다고 공지했다. 최근 수도권을 중심으로 코로나19 확진자 수가 1600명을 넘어서는 등 확산세가 지속되자 대응 조치에 나선 것이다.

삼성전자는 특별방역기간 중 실천할 5대 사항을 정해서 적극적으로 실천해 달라고 공지했다. 우선 다중 이용시설 방문 시 개인 방역수칙을 철저히 준수하고 밀폐·밀집·밀접 장소 방문을 자제하며 안전한 휴가를 보낼 것을 당부했다. 또 조금이라도 의심되면 바로 검사를 받으라고 강조했다.

아울러 사적모임을 자제하고 퇴근 후 동료 간 모임 또는 회식은 금지했으며 특별방역기간 내 오후 6시 이후 법인카드 사용을 자제하라고 권고했다.

한편 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 국내 신규 확진자는 1600명 발생, 이틀 연속 1600명대를 기록했다. 지난 7일 4차 대유행이 본격화한 이후 9일째 1000명 이상 확진자가 발생했다. 특히 비수도권 지역발생 확진자가 400명을 넘어서는 등 전국에서 4차 대유행이 본격화 하는 양상을 보이고 있다.

