이재명 열린캠프, 4선 우원식 의원 선대위원장 맡아

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 원내대표 출신인 4선의 우원식 의원이 당 대권주자인 이재명 경기지사의 대선캠프를 이끌게 됐다.

이 지사의 '열린캠프'는 15일 이같은 내용의 캠프 인선을 발표했다. 우 의원은 전날 "불평등·불균형·양극화 시대를 넘기 위해 이재명 후보와 함께하겠다"며 지지를 선언했고, 이 지사는 "천군만마를 얻은 것처럼 든든하다"고 밝혔다.

열린캠프는 조정식 총괄본부장을 도울 총괄 부본부장에 김병기 김윤덕 김병욱 의원과 김용 전 경기도 대변인을 임명했다. 공동대변인은 전용기 의원, 김남준 전 경기도 언론비서관, 최지은 전 민주당 국제대변인 등이 맡게 된다. 공동상황실장에는 권인숙, 법률특보단장엔 이수진(서울동작을) 의원이 각각 선임됐다.

조정식 본부장은 이날 온라인 기자간담회에서 이 지사가 여성층 지지가 약하다는 지적을 받자 여성운동가 출신인 권인숙 의원이 캠프에 상황실장으로 합류했다며 "여성정책 부문에서 여러 방안을 연구하고 있다"고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr