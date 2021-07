전 세계적으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 이어지는 가운데 우리 국민도 유전자증폭(PCR) ‘음성 확인서’가 없으면 국내에 들어올 수 없다. 15일 인천국제공항에서 아부다비발 여객기를 타고 도착한 승객들이 PCR 음성 확인서를 지참하고 입국심사를 받고 있다. /공항사진기자단

