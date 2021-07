[아시아경제 문혜원 기자]파리바게뜨는 도시락족을 위한 ‘파바 피크닉박스’를 한정 출시한다고 15일 밝혔다.

오는 17일부터 판매되는 파바 피크닉박스는 ‘락앤락’과 협업해 선보인 제품으로 세련된 디자인과 높은 실용성을 갖춘 것이 특징이다.

분리형 3칸 나눔 박스와 미니 소스 통으로 구성되고, 스포크(스푼과 포크가 결합된 형태) 및 나이프가 포함돼 실용적이다. 또한 여름과 잘 어울리는 네이비와 아이보리 등 시원한 색으로 선보여 피크닉족의 소장 가치를 높였다.

파리바게뜨 매장에서 2만원 이상 구매 시 2900원에 판매된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr