[아시아경제 이지은 기자] 최근 북한이 유엔에 자국의 식량난, 의약품 부족 등을 인정하는 내용이 담긴 VNR(자발적 국가별 검토) 보고서를 제출한 것과 관련, 통일부가 외부의 지원을 호소하기 위한 용도는 아니라고 밝혔다.

통일부 당국자는 15일 북한의 VNR 보고서 공개 배경을 묻는 취재진에게 "보고서가 외부에 지원을 호소한 것으로 보기는 어려움이 있다"며 이같이 말했다.

이 당국자는 "북한은 그동안 지속가능발전목표(SDGs) 이행을 위한 태스크포스를 만드는 등 보고서 작성을 위해 나름의 준비를 했다"며 "대북 지원을 시급히 받기 위해 이 보고서를 공개했다고 볼 것은 아니"라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr