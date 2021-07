[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 15일 김은혜 의원을 당 홍보위원장으로 임명했다. 당 중앙여성위원장에는 양금희 의원이 임명됐다.

국민의힘은 이날 최고위를 열어 이런 인선을 확정했다.

기자 출신인 김 의원은 2008년 이명박 대통령 때 청와대 부대변인으로 정계 입문했다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장 시절 대변인 등으로도 활약했다.

김 의원은 대통령후보 경선 준비위원회 위원으로도 활동한다.

중앙여성위원장을 맡은 양 의원은 대구 북구갑 지역구 의원으로 한국여성유권자연맹 중앙회장 등을 역임했다.

