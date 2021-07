[아시아경제 온라인이슈팀] 고은아가 물오른 여배우 미모를 자랑했다.

14일 고은아는 자신의 인스타그램에 "랄라~~ 방가네" 라는 멘트와 함께 사진 한 장을 게재했다.

최근 체중 감량을 진행한 것으로 알려진 고은아는 헐렁해진 티셔츠와 청자켓을 입고 포즈를 취하고 있다. 가족들과 함께 운영 중인 유튜브 채널 '방가네'에서의 '본캐 방효진'이 아닌 '배우 고은아'로 꾸며진 모습이 눈길을 끌었다.

이에 팬들은 "너무 예뻐요", "살이 너무 빠지신듯", "연예인이다" 등 미모에 감탄하는 댓글을 남기며 화답했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr