[아시아경제 이민지 기자]코스닥지수가 장 초반 오름세를 보이며 연중 최고치를 경신했다.

15일 코스닥 지수는 오전 9시 28분 전 거래일 대비 0.65%(6.76포인트) 오른 1051.73에 거래됐다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.15%(1.59포인트) 오른 1046.57로 상승 출발해 연중 최고치를 경신했다. 직전 연중 최고치는 지난 7일 기록한 1050.31이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr