경기소방본부 '119시민수상구조대' 운영…8월말까지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 다음 달 31일까지 두 달간 도내 25개 하천과 강, 계곡, 호수 등에서 '119시민수상구조대'를 운영한다.

경기소방본부는 이를 위해 수상구조 관련 자격증 소지자와 의용소방대원, 자원봉사자 등 구조대원 300여명을 선발했다. 이들은 하루 평균 106명이 투입돼 인명구조는 물론 사전 위험제거 활동을 펼치게 된다. 특히 수변가 수풀 제거와 물놀이객을 위한 코로나19 방역작업 등도 병행한다.

홍장표 경기소방본부 생활안전담당관은 "코로나19 상황에서도 물놀이 관련 사고 발생이 예상돼 올해도 안전사고 예방과 긴급사태 신속 대응을 위해 119시민수상구조대를 운영하고 있다"며 "구조대원들의 훈련과 근무 등 모든 활동은 '사회적 거리두기 기본지침'에 따라 진행된다"고 설명했다.

한편, 지난해 경기도 119시민수상구조대는 하루 평균 121명이 동원돼 총 3609건의 구조 및 안전조치 활동을 펼쳤다.

주요 활동을 보면 지난해 7월31일 가평군 조종천 계곡에서 급류에 휩쓸려가던 물놀이객을 인근에서 근무 중이던 시민수상구조대가 발견해 무사히 구조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr