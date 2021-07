[서울시 구청장 24시]박준희 관악구청장 롯데백화점 관악점 방역 현장 점검

채현일 영등포구청장 롯데백화점 영등포점 방문 현장 방역 상황 점검... 유덕열 동대문구청장 장안근린공원(장한로 191) 임시선별검사소 방문





박준희 관악구청장 롯데백화점 관악점 방문, 방역현장 점검

[아시아경제 박종일 기자] 박준희 관악구청장이 14일 오후 롯데백화점 관악점에 방문, 방역현장을 점검하고 관련자 격려에 나섰다.

최근 코로나19 재확산으로 인한 대형유통시설 집단감염과 수도권 사회적거리두기 4단계 격상과 관련해 지역 내 대형유통시설을 직접 방문, 방역 상태를 확인, 추가된 방역수칙 안내 및 준수 당부 등 선제적 대응에 나선 것이다.

박 구청장은 백화점 관계자들과 함께 각 층별 체온 측정, 방역 실시상태 등 방역상황을 확인, 식당가 방역수칙 준수 여부, 직원 휴게 공간 방역, 기계식 환기설비 작동 여부를 확인, 방역사각지대가 발생하지 않도록 철저한 방역수칙 준수를 당부했다.

박준희 관악구청장은 “오랜 기간 강화된 방역조치에 협조해 주신 구민 여러분들의 노력에 진심으로 감사드린다”며 “지금까지 지켜온 노력이 물거품이 되지 않도록 긴장감을 늦추지 마시고 방역수칙 준수를 생활해주길 바란다”고 말했다.

채현일 영등포구청장 롯데백화점 영등포점 방문 현장 방역 상황 점검

채현일 영등포구청장이 14일 오후 롯데백화점 영등포점에 방문해 시설 관계자와 함께 현장 방역 상황을 살펴보고 있다.

채 구청장은 코로나19로 인해 지난 13일 폐쇄되었던 지하 식품관의 오픈 현장을 찾아 마스크 착용, 거리두기, 소독 실시 여부 등 방역수칙 준수 사항을 꼼꼼히 점검했다.

채 구청장은 시설 관계자에게 많은 사람들이 이용하는 시설인 만큼 기본적인 방역 수칙이 현장에서 철저하게 지켜질 수 있도록 방역 관리에 더욱 신경 써 줄 것을 당부했다.

유덕열 동대문구청장 장안근린공원(장한로 191) 임시선별검사소 방문

동대문구(구청장 유덕열)가 14일부터 코로나19 확산에 대응하기 위해 장안근린공원(장한로 191)에 임시선별검사소를 추가로 설치해 운영한다.

장안근린공원에 추가로 설치한 임시선별검사소는 평일 오전 9시부터 오후 5시까지, 주말과 공휴일 낮 12시부터 오후 4시까지 운영된다.

무증상 감염원을 차단하기 위해 구민 누구나 실명으로 검사를 받게 되며, 신분증을 지참하지 않아도 검사가 가능하다.

청량리역광장 임시선별검사소는 장안근린공원 임시선별검사소와 동일하게 운영되며, 동대문구 보건소 선별진료소는 평일 오전 9시부터 오후 9시까지, 주말과 공휴일에는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.

이날 장안근린공원 임시선별진료소를 방문해 시설을 점검한 유덕열 동대문구청장은 “더 많은 주민들이 더 빠르게 코로나19 진단 검사를 받을 수 있도록 장안근린공원에 임시선별진료소를 설치해 운영하게 됐다”며 “폭염에도 주민들이 어려움 없이 코로나19 검사를 받을 수 있도록 냉방을 비롯 전반적인 운영 환경을 수시로 점검하고 보완하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr