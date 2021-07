여수광양항만공사, 항만 작업장 릴레이 안전 캠페인 실시

항만 안전사고 및 중대재해 예방 위한 작업장 안전문화 확산

부두 운영사, 하역사, 배후단지 입주사, 항운노조 등 캠페인 참여



[광양=아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식)는 이달부터 연말까지 항만 작업장 내 안전사고 및 중대재해 예방 등 안전문화 확산을 위해 릴레이 안전 캠페인을 실시한다고 14일 밝혔다.

이 행사는 항만 하역 업·단체(화주, 선사, 운영사, 하역사, 항운노조, 하청, 건설현장 등)가 참여해 안전 피켓을 들고 작업장 안전 구호(여수광양항 안전을 위한 약속! 등)를 외치고 다음 참여자를 추천하는 릴레이 방식으로 진행된다.

안전 피켓은 △작업 전 TBM 미팅 철저 △안전관리자 및 신호수 배치 강화 △일용직 근로자 안전교육 철저 △하역 안전수칙 준수 △작업장 지적 확인 △작업장 정리정돈 등 현장에서 반드시 준수해야 하는 안전 내용을 담고 있다.

이날 캠페인 첫 번째 참여자로 나선 차민식 사장은 “작업장 안전사고 예방을 위해서는 무엇보다 근로자의 안전의식이 중요하다”며 “이번 캠페인을 계기로 안전한 작업환경 문화를 지속적으로 이어가자”고 말했다.

차 사장은 이어 “앞으로도 여수광양항의 안전가치 인지와 공유를 위해 캠페인 등 지속적인 안전 활동을 지원하겠다”며 “여수광양항 가족들의 많은 관심과 참여를 부탁한다”고 덧붙였다,

한편 차 사장은 다음 캠페인 참여자로 여수광양항만관리(주)를 지목했다.

또한 공사는 항만의 산업재해 및 중대재해 예방 강화를 위해 안전보건체계 재정비, 현장 안전보건관리 강화, 4차산업 기술 기반의 안전관리시스템 활용 등 지속적 안전사업을 추진할 예정이다.

