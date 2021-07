"美·中 정상회담 임박…양국 고위관리 내주 톈진서 회동"

SCMP 보도…양국 외교당국 고위급 회동

"정상회담 위한 사전작업일 가능성"

[아시아경제 김수환 기자] 미국 웬디 셔먼 국무부 부장관과 중국 셰펑 외교부 부부장(차관)이 다음주 중국 톈진에서 회동할 전망이라는 보도가 나왔다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 14일 소식통을 인용해 이같이 전하며 이 회동이 미·중 정상회담을 위한 사전작업일 가능성이 크다고 보도했다.

SCMP는 미·중 고위 관리 간 직접 대면은 지난 3월 양국 관리들이 격하게 부딪혔던 알래스카 회담 이후 처음으로, 두 인사는 토니 블링컨 미 국무장관과 왕이 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장 간 회담 가능성을 타진할 것으로 보인다고 전했다.

SCMP는 바이든 대통령이 오는 16일 아시아태평양경제협력체(APEC)의 긴급 원격 정상회담에 참석할 예정이며, 해당 회담에서 시 주석과 대화를 나눌 계획이 있는지는 알려지지 않았다고 전했다.

그러면서 일각에서는 두 정상이 오는 10월 로마에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에서 회담할 가능성을 제기하고 있다고 덧붙였다.

신문은 아울러 셔먼의 중국 방문이 "바이든 행정부의 대중 정책 다음 단계에 앞서 참여할 수 있는 드문 기회를 제공한다"고 해석했다.

현재 바이든의 '아시아 척후병'인 커트 캠벨 백악관 국가안보회의(NSC) 인도태평양조정관이 향후 미 행정부의 정책 방향에 조언을 할 검토작업의 마무리 단계에 접어들었다는 설명이다.

소식통은 "캠벨의 검토 이후에는 양측이 다시 접촉을 통해 양국 관계가 어디로 향할지를 가늠할 때"라고 말했다.

이 소식통은 또한 추이톈카이 미국 주재 중국대사의 후임자로 알려진 친강 중국 외교부 부부장이 코로나19 격리가 끝나가는 추이 대사로부터 업무인계를 받은 후 이달 말께 워싱턴으로 떠날 것으로 보인다고도 전했다.

이 같은 양국 간 정상회담 가능성은 미중 갈등이 무역과 기술, 남중국해와 대만, 신장 지역 등 다방면에 걸쳐 이어지고 있는 가운데 나온 것이다.

미국 정부는 지난 13일(현지시간) 신장 지역 강제노동 및 인권유린과 관련된 거래와 투자에서 손을 떼라고 자국 기업에 강력히 경고했다. 또 이날 블룸버그 통신은 미국 정부가 이번주 내로 홍콩에서 사업하는 자국 기업에 중국 정부의 개입과 규제로 인한 사업상 환경 리스크를 조심할 것을 경고할 방침이라고 보도했다.

그에 앞서 11일에는 블링컨 장관이 국제상설재판소(PCA)의 남중국해 관련 판결 5주년을 기념하는 성명에서 "규범에 기반한 해양 질서가 남중국해보다 크게 위협받는 곳은 없다"며 중국이 계속 "동남아 연안 국가들을 압박하고 겁줘서 이 중대한 글로벌 항로에서 항행의 자유를 위협하고 있다"고 비판했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr