고성군, 청년·신혼부부 5세대 '전세보증금 반환 보험료' 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 고성군은 15일부터 청년·신혼부부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 사업을 신청받는다고 14일 밝혔다.

'전세보증금 반환보증 보증료'란 주거용 주택에 임대차 계약을 체결한 임차인이 반환보증 보험에 가입했을 때 전세 주택이 경매, 공매 또는 전세 계약 해지·종료로 전세금을 반환받지 못하는 손해를 보상해 주는 보험료를 말한다.

이 사업은 경상남도의 시범사업으로, 청년·신혼부부들이 전세보증금 반환보증료 가입 시 낸 반환보증 보증료를 전액 지원한다.

보증 가입기관으로는 주택도시보증공사(HUG), 서울보증(SGI), 위탁금융기관(신한·국민·우리·NH농협·경남은행 등) 등이 있다.

지원 대상은 보증금 1억원 이하 임대차 계약 체결한 무주택 청년·신혼부부이며, 청년의 경우 만 19~39세(전세보증금 반환보증 가입일 기준), 신혼부부의 경우 혼인 기간이 7년 이내여야 한다.

반환보증 가입 및 갱신일 기준은 2019년 10월부터 2021년 12월까지이며, 중위소득 180% 이하 등의 기준을 모두 충족해야 한다.

다만 신청일 기준으로 전세보증금 반환 보증기간이 만료된 자, 임차인이 법인사업자인 경우, 보증금 반환보증 가입 의무가 있는 민간임대주택의 임차인 등은 지원 대상에서 제외된다.

올해 지원 대상은 5세대로 선착순으로 받는다.

세부 요건과 제출서류 등은 군청 홈페이지 고시·공고란을 참고하면 되며, 더욱 자세한 사항은 군정혁신담당관 인구청년정책담당으로 문의하면 안내받을 수 있다.

