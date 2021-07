[아시아경제 송승섭 기자]한국주택금융공사가 주택연금 명예 홍보대사를 모집한다고 14일 밝혔다.

지원은 15일부터 오는 30일까지 자격 조건 없이 할 수 있다. 부모세대(1972년생 이하)와 자녀세대(1973~2001년생)로 나눠 각 100명 안팎으로 선발한다.

명예 홍보대사는 2022년 6월 말까지 ‘백세시대 내 집을 활용한 행복노후설계’를 위해 세대별 맞춤 홍보 활동을 펼칠 예정이다. 다만 코로나19에 따른 사회적 거리 두기 조치를 고려해 사회관계망서비스(눈) 등 비대면 채널을 중심으로 활동하게 된다. 연말에는 우수 활동자를 선정해 포상금을 지급한다.

최준우 사장은 “보다 많은 국민이 주택연금을 안심하고 이용하도록 가입대상을 확대했고 연금수급권은 더 강화했다”며 “명예홍보대사 활동을 통해 주택연금이 국민에게 다양한 채널로 친숙하게 다가가도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.

