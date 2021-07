임실군 ‘여름철 물놀이 안전관리 교육’ 실시

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군(군수 심민)은 지난 12일 군청 종합상황실에서 안전관리 요원 15명과 읍·면 업무담당자를 대상으로 ‘여름철 물놀이 안전관리 교육’을 실시했다고 14일 밝혔다.

이날 안전교육은 코로나19 방역, 순환구조요령, 심폐소생술 등 안전사고에 대처하는 요령 등을 배형석 완산소방서 소방위를 강사로 추천받아 교육을 진행했다.

군은 여름철 물놀이 안전사고는 개인의 안전 부주의로 발생하는 경우가 많기에 물놀이객이 안전 수칙을 지킬 수 있도록 홍보를 병행할 예정이다.

심민 군수는 “안전관리 요원을 활용해 물놀이 관리지역 및 사각 지역에서 발생하는 안전사고에 대해 신속한 조치를 통해 올해도 한 건의 인명사고가 발생하지 않도록 안전에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 군은 지난달 말까지 물놀이 위험관리지역 14개소 내 인명구조함 등 안전시설 확충은 물론 노후되거나 훼손된 위험표지판 정비 등 안전한 물놀이 환경조성을 마쳤다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr