"전세자금·월세 대출 확대"…정부, 청년 주거안정 지원 강화

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 '한국판 뉴딜 2.0' 추진계획에 따라 청년 주거안정 지원 강화 방안을 마련했다고 14일 밝혔다.

우선 중소기업 취업 청년 전세자금 대출지원이 확대된다.

올해 12월 종료될 예정이었던 중소기업 취업청년 전세자금 대출의 운영기한을 2023년 12월까지로 2년 연장한다.

이 대출은 임차 보증금 2억원 이하 주택에 한해 1억원까지 연 1.2% 고정금리로 제공된다. 올해 6월까지 3만6141건(2조7405억원)의 대출이 이뤄졌다.

그동안 고등학교를 졸업한 취업자는 만 19세 연령 제한으로 대출에 제한이 있었으나 이 기준을 조정해 앞으로는 만 19세가 되는 해의 1월1일부터 대출신청이 가능하게 된다.

청년전용 보증부 월세대출 지원도 확대된다. 저소득·무주택 청년의 월세부담을 줄이기 위해 대상자를 늘린다.

대출신청 자격요건인 소득기준을 연소득 2000만원 이하에서 5000만원 이하로 대폭 상향하고, 대출 대상주택을 월세 60만원 이하 주택에서 월세 70만원 이하 주택으로 완화한다.

아울러 월 20만원까지는 무이자 대출을 지원하고, 월 20만원을 초과하는 경우도 1%의 초저금리 대출을 적용한다. 또한 대출한도도 월세 40만원에서 50만원으로 높인다.

배성호 국토부 주택기금과 과장은 "이번에 발표한 전월세 자금지원 방안이 청년세대의 주거안정에 실질적인 도움이 될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr