강동경찰서, 새벽 지하철역 불 끄고 방화범 검거 기여한 시민에 표창장

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강동경찰서는 지하철 역사 내에서 발생한 화재를 진압하고 방화범 검거에도 기여한 시민에게 경찰서장 표창장과 함께 포상금을 수여했다고 14일 밝혔다.

경찰에 따르면 에스텍시스템에서 근무하는 황수호씨는 지난 3일 오전 4시께 출근을 위해 지하철 5호선 길동역을 찾았다 원형 벤치에 부착된 접근금지 테이프에 불이 붙은 것을 목격했다. 이에 황씨는 비상용 모래함에 든 모래를 이용해 신속히 화재를 진압해 더 큰 화재로 번질 수 있는 상황을 예방했다.

황씨는 "벤치에 부착된 테이프에 불이 난 것을 보고 화재진압이 급선무라는 생각만 들었고, 인근에 있던 비상용 모래함을 발견해 끌 수 있었다"라며 "그 상황에선 누구나 저와 저와 똑같이 행동했을 텐데, 표창장까지 받아 쑥스럽다"고 했다.

경찰은 불을 지른 20대 A씨를 공용건조물 방화 혐의로 A씨를 검거했다. 강상길 강동서장은 "신속하고 침착한 대처로 더 큰 피해로 이어질 뻔한 상황을 예방했고, 이후 방화범 검거에도 기여했다"고 황씨에게 감사의 뜻을 전했다.

