강진 수국, 국내 최초 싱가포르 수출길 열어

코로나19 속 항공 수출길 개척, 강진 화훼산업 위기를 기회로

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 지난 13일 그린화훼 수국 재배 법인 회원과 군 관계자 20여 명이 모여 국내 최초 수국 싱가포르 수출 상차 기념식을 했다고 14일 밝혔다.

행사는 코로나19 확산 예방을 위해 방역지침을 준수하며 최소화해 진행됐다.

강진 수국은 국내 수국 생산량의 약 32%를 점유하고 있으며, 국내와 일본 시장에 수출하고 있다. 그러나 지난해 시작된 코로나19가 장기화하면서 국내는 물론 일본 시장까지 축소돼 강진 수국 생산은 타격을 입게 됐다.

이에 그린화훼 영농법인은 농촌진흥청과 함께 수국 수출시장 확대를 위한 방법을 모색해, 지난 6월 싱가포르에 시험 수출했으며 현재 유통·저장 문제 해결을 위한 연구가 진행 중이다.

수국의 지속적인 항공 수출을 위해서는 운송료 절감과 장시간의 운송 시간 중 신선도 유지가 해결해야 할 숙제로 남았다.

기념식에 참석한 이승옥 군수는 “지난해 코로나19로 각종 행사가 축소되고 취소되면서 강진의 많은 화훼 농가들이 힘든 시간을 지냈지만, 온라인 직거래 유통시장 개척으로 위기를 기회로 바꾸고 있다”며 “수국의 새로운 시장 개척이 강진 화훼산업 발전의 발판이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

이날 선적된 강진 수국 500송이는 싱가포르의 고급호텔과 국제행사장 등에서 사용된다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr