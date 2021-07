플라이강원, 2호기 재도입 확정…'양양~대구' 노선 투입

다음달 5일 보잉사 B737-800 인도

관계사 '아윰' 지분 1100억원 규모 매각

주원석 대표 90억원 상당 사재 출연

[아시아경제 이동우 기자] 플라이강원이 2호기 재도입을 시작으로 하반기 국내선 운항 확대에 나선다.

14일 항공업계에 따르면 플라이강원은 다음달 5일 보잉사 B737-800 기종 1대를 인천공항을 통해 최종 인도받는다. 앞서 회사가 지난해 12월 코로나19 여파로 2~3호기를 조기 반납한 이래 8개월 만의 재도입이다.

인도 예정인 2호기 B737-800은 총 186석 규모로 현재 체코 동부 오스트라바에서 정비 및 최종 도색작업을 진행 중이다.

플라이강원은 다음달 13일부터 재운항을 시작하는 ‘양양~대구’ 부정기 노선에 2호기를 첫 투입하고 향후 코로나19 상황에 따라 3호기 도입을 검토한다는 방침이다.

플라이강원의 2호기 조기 도입은 올해 들어 거점공항인 양양국제공항 이용 여객수의 꾸준한 증가세에 대응하기 위한 것으로 풀이된다. 국토교통부 항공정보포탈시스템에 따르면 양양국제공항을 이용한 여객수는 지난달 기준 1만6512명으로 올해 1월(3078명) 대비 436.4% 증가했다.

운영자금 확보에도 속도가 붙을 전망이다. 주원석 플라이강원 대표는 15일 플라이강원의 관계사인 ‘아윰(구 플라이양양개발)’ 지분 매각을 최종 마무리 지을 예정이다. 주 대표 외 특수관계인이 보유한 아윰 지분은 지난해 기준 73.16%로 매각금액은 약 1100억원 상당으로 알려졌다. 지난 4월 부동산 투자회사와 인수의향서(LOI)를 체결하고 실사를 마무리했다.

주 대표는 매각 대금 중 우선 90억원 상당의 사재를 출연해 매달 3억원 규모의 항공기 리스비 및 정비비, 인건비 등 플라이강원의 고정 운영자금으로 활용할 방침이다.

경영 자구책 마련에 성공할 경우 강원도청으로부터 60억원 상당의 지원금 확보에도 청신호가 켜진다. 강원도의회는 지난해 강원도 지역공항 이용 항공사업자에 대한 재정지원 조례를 일부 개정해 플라이강원에 대한 자금 조달을 결정하고 자구책을 검토해 지원금을 지급할 방침이다.

플라이강원 관계자는 “2호기 도입을 통해 양양국제공항의 이용하는 고객들의 편의를 강화하고 점차 국내선 운항을 늘려나갈 예정이다”고 말했다.

