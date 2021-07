쓰레기통 처박히는 '시보 떡' … 전공노 포항시지부, 구시대적 관행 없앤다

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 전국공무원노동조합 포항시지부(지부장 임상현)는 대표적 구시대적 관행으로 꼽히는 '시보 떡' 문화를 없애기로 했다고 13일 밝혔다.

'시보'는 공무원으로 발령 받은 후 6개월의 기간을 지내고 정식 공무원으로 임용되는 것을 뜻한다. '시보 떡 문화'는 그동안 조직에 잘 적응할 수 있도록 도와준 동료들에게 감사의 의미로 떡을 돌리는 것이 관행으로 자리잡아 왔다.

하지만 최근 시보를 끝낸 직원의 떡이 쓰레기통에 버려지고, 떡 또는 피자 사이에 고민하는 등 이제 시작한 신규공무원에게 경제적, 심리적인 부담으로 작용했다는 게 전공노 포항시지부의 전언이다.

임상현 지부장은 "공직에 첫발을 내딛는 신규 공무원들이 공직사회의 일원으로서의 역량을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "당장 18일 시보가 해제되는 신규 공직자를 축하하는 의미에서 격려의 메시지와 소정의 선물을 전달할 예정"이라고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr