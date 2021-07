'KB국민은행 채용비리' 前 인사팀장, 2심서 징역 1년 선고

항소심 재판부, 집행유예 원심 파기…법정 구속

[아시아경제 유병돈 기자] 신입사원 채용 과정에서 응시자 점수를 조작하는 등의 혐의로 재판에 넘겨진 전 KB국민은행 인사담당자가 2심에서 실형을 선고받았다.

서울남부지법 형사항소3부(부장판사 송영환)는 13일 영업방해 등 혐의로 기소된 국민은행 전 인사팀장 오모씨에 대해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 파기하고 징역 1년의 실형을 선고했다.

재판부는 "피고인은 채용의 총괄 심사위원이었지만, 그 권한은 국민은행 내부 규정과 의사결정 과정의 범위 내에서 한정되는 것"이라며 "정해진 권한의 범위를 벗어나거나 다른 업무수행자의 권한을 침해해서는 안 된다"고 양형 이유를 밝혔다.

이어 "피고인은 지원자들의 인적 정보를 파악한 상태에서 기준 없이 특정 지원자의 점수를 올리는 방식으로 채용에 영향을 미치고, 직원들의 업무를 방해했다"며 "다른 심사위원들이 피고인의 평가 결과 변경에 동의했다는 증거도 없다"고 설명했다.

오씨는 2015년 상반기 신입 행원 채용 과정에서 남성 합격자 비율을 높일 목적으로 남성 지원자 113명의 서류전형 평가점수를 높이고, 여성 지원자 112명의 점수를 낮춘 혐의로 기소됐다.

2차 면접 전형에서는 청탁 대상자 20명을 포함해 28명의 면접점수를 조작하고, 이 가운데 20명을 부정하게 합격시킨 혐의도 함께 받았다.

1심 재판부는 오씨의 '부정 채용' 혐의를 유죄로 판단하면서도 "경제적 이득을 취득했다고 볼 사정이 없고 잘못된 관행을 답습하는 과정에서 범행에 이르게 됐다"면서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

오씨는 사실과 법리 오해를 이유로 항소했지만, 2심 재판부는 "죄질이 좋지 않음에도 범행을 반성하고 있지 않다"며 오씨에게 실형을 선고하고 법정구속했다. 오씨와 함께 기소된 전 은행 관계자들에게는 1심과 마찬가지로 집행유예가 선고됐다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr