용인시, 공유재산 임차인 임대료 최대 80% 감면…12월까지

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 관내 소상공인, 자영업자 등 시 공유재산 임차인을 대상으로 올 연말까지 최대 80%의 임대료를 감면해준다.

용인시는 코로나19가 길어져 경영에 어려움을 겪고 있는 소상공인과 자영업자의 경제적 부담을 덜어주기 위해 지난해 2월부터 올해 6월까지 3차례에 걸쳐 공유재산 임차인에게 임대료를 감면했는데, 이를 올 연말까지 6개월 연장하기로 했다고 13일 밝혔다. 시는 소상공인에게는 임대료를 최대 80%까지 감면해주고 있다.

감면 대상은 단순 경작, 주거를 제외한 공유재산 임차인으로 시의 공공시설에 입주한 매점이나 식당 등이다.

사회적 거리두기 등 방역 조치에 따라 시설이 폐쇄돼 영업이 중지된 경우 임대 기간을 연장하거나 임대료를 전액 감면한다.

임대료를 감면받고자 하는 경우 해당 공유재산을 임대한 부서에 신청서를 제출하면 된다.

백군기 용인시장은 "코로나19 장기화로 인한 소상공인과 자영업자의 경제적 부담을 조금이라도 덜어주기 위해 이같이 결정했다"며 "앞으로도 이들에게 실질적인 보탬이 될 수 있도록 다양한 지원 방안을 마련하겠다"고 전했다.

