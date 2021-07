넥슨, 원더홀딩스와 신규 게임 공동사업 나선다

[아시아경제 부애리 기자] 넥슨이 원더홀딩스와 신규 게임에 대한 공동사업 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 계약으로 원더홀딩스는 신규 게임 개발·운영, 비즈니스모델(BM)을 비롯해 자체 서비스 플랫폼, 인프라 구축을 진행하는 등 개발과 서비스에 집중한다는 계획이다.

넥슨은 축적된 서비스 역량을 바탕으로 원더홀딩스의 개발 자회사가 개발하는 신규 게임의 개발, 기술자문·고객응대·마케팅 홍보·사업제휴·PC방 서비스 등을 지원한다.

원더홀딩스의 개발 자회사인 '원더피플'은 글로벌 게임 서비스 플랫폼 'GeeGee'와 PC게임 '슈퍼피플'을 개발 중이다.

두 회사는 이번 계약을 통해 넥슨이 축적한 서비스 노하우와 원더홀딩스의 개발력을 바탕으로 성공적인 게임 서비스를 위해 역량을 집중한다는 계획이다.

넥슨은 2019년 원더홀딩스와 전략적 파트너십을 체결하고 지난해 지분율 50:50으로 조인트벤처 데브캣과 니트로스튜디오를 설립한 바 있다. 원더홀딩스를 이끄는 허민 대표는 현재 넥슨의 주력 게임인 '던전앤파이터'를 개발한 네오플 창업자 출신이다.

