세종시청 야외광장서 코로나19 선별진료 ‘워크스루 방식’

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 그간 어진동 복합커뮤니티센터 주차장에서 운영해 온 ‘신도심 코로나19 선별진료소’를 시청 야외광장으로 이전해 운영한다고 13일 밝혔다.

선별진료소는 14일부터 워크스루 방식으로 운영된다. 워킹스루는 하절기 동안 운영될 예정이며 이후에는 드라이브스루 방식과 병행한다.

선별진료소 이전은 최근 전국 일평균 확진자가 1000명을 넘어서면서 보다 신속한 검사가 필요한 점, 그간 운영돼 온 장소(주차장)에선 하절기 폭염과 대기 차량 매연, 열기로 의료진의 어려움이 가중되는 점 등을 반영해 결정됐다.

이전에 앞서 시는 지역 내 다양한 후보 부지를 검토했지만 넓은 공간에 드라이브·워킹스루 병행 가능 여부, 지역사회 전파로부터의 안전성, 접근성, 임차 용이성 등을 두루 따졌을 때 세종시청 야외광장이 적합지로 꼽혔다고 설명했다.

시는 다수 피검자가 일시에 몰릴 경우 시청 앞 잔디광장을 주차공간으로 활용하는 등 선별진료소를 탄력적으로 운영할 계획이다.

시 보건소 관계자는 “세종시청 야외광장으로 선별진료소를 이전·운영하게 되면서 검사 편의성도 높아질 것으로 예상한다”며 “선별진료소 이전과 함께 탄력적 운영으로 시민이 코로나19로부터 안전하게 생활할 수 있도록 방역에 최선을 다하겠다”고 말했다.

