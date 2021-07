[e공시 눈에 띄네]코스피-12일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 281,000 전일대비 4,500 등락률 +1.63% 거래량 163,508 전일가 276,500 2021.07.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대모비스, 아산공장 생산중단 결정 현대모비스, 비대면 시대 MZ 신입사원 교육에 '메타버스' 활용외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고 close =현대차 아산공장 생산 중단에 따른 생산라인 가동 중단 결정

◆ DL DL 000210 | 코스피 증권정보 현재가 79,200 전일대비 1,900 등락률 +2.46% 거래량 104,847 전일가 77,300 2021.07.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 DL, DL케미칼 3930억원 규모 유상증자 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-24일[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일 close =종속회사 DL케미칼 3930억 규모 유상증자 결정

◆ 조일알미늄 조일알미늄 018470 | 코스피 증권정보 현재가 1,010 전일대비 28 등락률 +2.85% 거래량 1,253,523 전일가 982 2021.07.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정"좋은 종목 정보 찾으세요?" 저희가 답을 드리죠조일알미늄, 지난해 영업적자 40억원.. 적자폭 감소 close =150억 규모 열간압연설비 등 시설증설 투자 결정

◆ 일진디스플 일진디스플 020760 | 코스피 증권정보 현재가 4,340 전일대비 75 등락률 +1.76% 거래량 92,564 전일가 4,265 2021.07.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일일진디스플레이, 유증 발행가 주당 4005원일진디스플, 터치패널(스마트폰/태블릿PC) 테마 상승세에 7.01% ↑ close =200억 규모 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr