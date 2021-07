[아시아경제 유병돈 기자] 서울 구로경찰서는 '예전 직장 동료에게 사진을 도용당했다'는 내용의 고소장을 접수해 수사에 착수했다고 12일 밝혔다.

20대 여성인 고소인은 직장 동료였던 40대 여성 A씨가 온라인상에서 자신을 사칭했다고 주장한 것으로 알려졌다.

A씨가 고소인의 신체 사진 등을 보내며 남성들에게 접근해 수백만원 상당의 금품을 가로챘다는 내용도 고소장에 담겼다.

경찰은 A씨를 정보통신망법상 명예 훼손 혐의로 입건했으며, 이른 시일 내에 불러 피의자 조사를 진행할 방침이다.

