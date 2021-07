LS전선아시아, 2분기에 '사상 최대 실적'…베트남 전력수요 증가 영향

[아시아경제 정현진 기자] LS전선아시아 LS전선아시아 229640 | 코스피 증권정보 현재가 9,530 전일대비 480 등락률 +5.30% 거래량 510,234 전일가 9,050 2021.07.12 10:55 장중(20분지연) 관련기사 LS전선아시아, 2분기 영업이익 87억원…전년동기대비 1484%↑'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네]코스피-21일 close 가 12일 올해 2분기 실적이 상장 이후 최대 실적을 기록했다고 밝혔다.

LS전선아시아는 2분기 매출 2153억원, 영업이익 87억원으로 전년동기대비 각각 60%, 1484% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 최대 실적을 기록한 지난해 1분기에 비해 매출은 62%, 영업이익은 20% 증가한 규모다.

LS전선아시아는 베트남 내 1위 케이블 공급업체로 베트남 신재생 에너지 시장에서 빠른 성장세를 보이고 있다. LS전선아시아 관계자는 "베트남은 지난해 2분기 코로나19로 인해 전력부문 수익성이 악화됐으나 하반기부터 내수경기가 회복돼 전력케이블의 수요가 증가하기 시작했다"고 설명했다.

관계자는 "특히 올해 상반기는 베트남 신재생 에너지 시장의 성장이 전력부문 수익성을 끌어 올렸다"면서 "하반기부터는 전력 부문의 지속적인 성장과 침체되어 있었던 통신(UTP·광케이블)부문의 수익성 개선까지 이루어 질 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

LS전선아시아는 올해 초 싱가포르 시장에 6500만달러(약 745억원) 규모의 배전급 전력 케이블을 납품한다고 밝힌 데에 이어 베트남 해상풍력발전단지 조성 프로젝트에 500만달러 규모의 해저케이블 납품계약을 체결하는 등 수주를 확대해 나가고 있다.

LS전선아시아는 베트남 2개 생산법인(LS-VINA, LSCV)과 미얀마 생산법인(LSGM)의 지주사다. LS-VINA는 HV(고압), MV(중압), LV(저압) 등 전력 케이블과 전선 소재(SCR)를, LSCV는 UTP, 광케이블 등 통신케이블과 MV(중압), LV(저압) 전력 케이블, 빌딩와이어, 버스덕트, LSGM은 LV(저압) 전력 케이블과 가공선을 생산한다.

