고민정 "이준석, 尹 처가 의혹 덮으려 여가부·통일부 폐지론 꺼내"

[아시아경제 황수미 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 이준석 국민의힘 대표의 '여성가족부·통일부 폐지론'은 야권 유력 대권주자인 윤석열 전 검찰총장과 관련한 의혹을 덮으려는 의도라고 주장했다.

10일 고 의원은 자신의 페이스북에서 "(이 대표가) 며칠 전에는 여가부를 폐지해야 한다(더니) 이제는 통일부를 폐지하라고 한다"며 이같이 말했다.

고 의원은 이 대표를 향해 "국정운영은 온라인 게임이 아니다. 다양한 이해관계와 현실적 상황, 미래에 대한 대비까지 복잡한 계산을 해야한다"라며 "이 대표가 이를 모를 정도로 무지하지 않을 것"이라고 말했다. 그러면서 "이 대표가 무엇인가를 덮고 싶었던 것으로 본다"고 주장했다.

아울러 고 의원은 윤 전 총장 장모와 아내를 둘러싼 각종 의혹을 언급했다. 그는 "윤 전 총장의 아내를 둘러싼 각종 의혹이 고구마 줄기처럼 쏟아져 나오고 있다"며 "이 대표는 대한민국은 연좌제가 없는 나라라며 윤 전 총장을 위해 방어막을 쳤다"고 했다.

이어 "이 나라의 대통령이 되겠다고 나선 사람을 검증하지 말라는 말에 동의할 국민은 없다. 이슈를 이슈로 덮으려는 수가 보인다"며 "그렇다고 해서 진실이 사라지진 않는다"고 덧붙였다.

앞서 이 대표는 지난 9일 CBS라디오 인터뷰에서 "외교·통일 업무가 분리된 건 비효율적"이라며 통일부 폐지론을 언급했다. 또한 여성가족부에 대해서도 "여가부라는 부처를 둔다고 젠더갈등이 해소되지 않았다. 오히려 여가부가 존재하는 동안 젠더갈등은 심해졌다"고 주장했다.

