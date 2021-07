중기부, ‘K-바이오 랩허브’ 구축 후보지 인천 송도 선정

뛰어난 입지환경·확장성 등 높은 평가

[아시아경제 김희윤 기자] 한국형 모더나를 육성할 K-바이오 랩허브 구축지에 인천 송도가 선정됐다.

중소벤처기업부는 K-바이오 랩허브 구축지에 ‘인천 송도’를 선정했다고 9일 밝혔다.

K-바이오 랩허브는 글로벌 제약기업 모더나를 배출해 유명한 미국 보스턴 바이오 스타트업 지원 기관 ‘랩센트럴’을 벤치마킹한 바이오 스타트업 지원기관이다. .

중기부는 감염병 진단, 신약개발 등 고기술을 요구하는 바이오 분야에서 창업기업이 실험·연구, 임상 실험까지 할 수 있도록 지원하는 인프라를 구축할 계획이다.

지난해 코로나19 확산 속에서 바이오 산업과 신약·백신 기술의 중요성이 더욱 커지자 정부는 국내 바이오 창업기업이 빠르게 성장할 수 있는 인프라 구축을 추진해 왔다.

앞서 지난 5월 K-바이오 랩허브 모집 공고에는 총 11개 지방자치단체가 참여 신청을 했다. 중기부는 서류·현장평가를 거쳐 발표평가 대상을 경남, 대전, 인천, 전남, 충북 5개 지역으로 압축했다. 이날 발표평가로 최종 후보지에 인천 송도를 선정했다.

후보지에 선정된 인천 송도는 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 국내 대표적인 바이오 앵커기업과 함께 송도 세브란스 병원 등 산·학·연·병 협력 네트워크를 갖춰 K-바이오 랩허브에 적합하다는 평가를 받았다. 아울러 부지 무상제공, 높은 재정 지원계획 등 사업계획도 높은 점수를 얻었다.

선정평가위원회 위원장인 김희찬 서울대병원 교수는 “미국의 랩센트럴처럼 성공할 수 있는 곳, 바이오 창업기업의 성장을 위해 필요한 대학·병원·바이오기업 등 협력 생태계 구축에 적합한 곳을 찾는 데 중점을 뒀고 평가 결과 인천 송도가 선정됐다”고 설명했다.

강성천 중기부 차관은 “K-바이오 랩허브는 구축된 지역만을 위한 것이 아닌 대한민국 바이오 창업기업들 모두가 이용할 수 있는 특화지원 기관”이라며 “각 지역의 바이오 창업기업과 기관이 함께 연구 협력하는 공간으로 운영해 ‘바이오 유니콘’을 탄생시키는 요람이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

K-바이오 랩허브는 올해 하반기 예비타당성조사를 신청하고, 사업계획이 통과될 경우 2023년부터 조성 공사를 진행해 2025년부터 본격 운영될 예정이다. 정부는 국비 총 2500억원을 투입한다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr