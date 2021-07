거제시, 비대면 수출상담회로 지역 수출 농가 판로 개척 나서 … 200만불 사전 계약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 수출 농가의 판로개척을 위해 비대면 수출상담회를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 수출상담회에는 미국 등 7개국 12개 업체 바이어가 참가했으며, 시에서는 농산물 업체 8개소, 수산물 업체 3개소가 참여해 각 부스 마다 설치된 온라인 영상시스템 을 이용해 상담을 진행했다.

오전, 오후에 걸쳐 11개 업체가 총 30건의 상담을 진행해 수출시장 개척과 지역 농수산물의 우수성을 해외에 알리는 기회가 됐다.

이번 수출상담회 개최에 앞서 시와 미국 홈쇼핑월드사는 수출입 활성화를 위한 MOU를 체결하고, 안정적인 미국 지역 진출을 위해 상호협력을 약속했다.

그 결과 수출영농조합법인과 홈쇼핑월드사, 거제수협과 영트레이드홍콩유한공사는 유자효차, 수산물에 각각 100만불 수출 사전계약을 체결했다.

변광용 시장은 "이번 상담회를 통해 참여한 업체의 차별화된 품질, 가격 경쟁력을 가진 제품을 바이어에게 각인시킬 수 있었다"라며 "앞으로도 거제 농수산물 해외 판로 개척에 최선을 다하겠다”고 말했다.

