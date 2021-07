[위클리中企]시몬스·에싸·프로젝트슬립

[아시아경제 김종화 기자] 시몬스 침대가 동대전점을 개장했고, 프리미엄 소파 '에싸소파(ESSA)'는 2021 상반기 베스트 소파 어워드를 진행한다. 수면 전문 브랜드 프로젝트슬립은 오는 23일까지 대학생 서포터즈 '꿀잠이들 3기'를 모집한다.

시몬스 침대, 시몬스 맨션 동대전점 오픈

수면 전문 브랜드 시몬스가 대전시 동구 용전동에 '시몬스 맨션 동대전점'을 오픈했다.

시몬스 맨션 동대전점은 롯데하이마트 용전점, LG전자베스트샵 동대전본점, 홈플러스 동대전점 등이 들어선 핵심 상권에 위치해 결혼 및 이사를 준비하는 고객들의 접근이 용이하다. 또 5분 거리 내 경부고속도로로 진입하는 대전IC가 있어 대덕구 용리동, 중리동 등 대전 지역은 물론 청주, 세종 등 충청권 주변 지역의 소비 수요까지 흡수할 전망이다.

시몬스 맨션 동대전점은 오픈을 기념해 구매 고객 대상 사은품 증정 행사를 진행한다. 사은품은 구매 금액 별로 상이하며, 상품 소진 시 조기 종료될 수 있다.

에싸, 2021 상반기 베스트 소파 어워드 진행

프리미엄 소파 브랜드 '에싸소파'에서 2021 상반기 베스트 소파 어워드를 진행한다. 에싸의 베스트 소파 어워드는 상반기 동안 가장 많은 사랑을 받은 에싸소파를 최대 특가 혜택으로 제공하는 이벤트다.

해당 이벤트는 에싸 오프라인 매장과 공식몰에서 동시 진행되며 베스트 어워드 기간 동안 소파를 구매한 고객을 추첨하여 총 90만 원 상당의 여름 홈캉스 지원금을 증정한다.

에싸 공식몰에서는 온라인 인기 소파 ▲아미르 ▲엠마 ▲넬 ▲루카스 등 상반기 판매 순위 TOP 10 소파를 최대 16% 할인 가격으로 만나볼 수 있다. 여기에 사용에 무리가 없는 전시 및 촬영 상품을 최대 40% 할인하는 온라인 플리마켓도 함께 진행한다.

에싸 백화점 매장에서는 그동안 할인가로 만나볼 수 없었던 ▲카리브 ▲디오마레 ▲델라루나 등 총 10조 소파를 최대 35만 원 할인 혜택으로 제공한다.

에싸소파 상반기 베스트 어워드 프로모션에 대한 자세한 사항은 에싸 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

프로젝트슬립, 대학생 공식 서포터즈 '꿀잠이들 3기' 모집

수면 전문 브랜드 프로젝트슬립이 오는 23일까지 '수면기본권'에 대한 가치를 전할 대학생 서포터즈 '꿀잠이들 3기'를 모집한다.

프로젝트슬립은 누구나 차별 없이 숙면을 이루어야 한다는 수면기본권을 내세우며 공익성과 사회적 가치 증진을 추구하는 기업이다. 앞서 서울시와 혁신 기업, 청년 주택 등 수면 기본권에 공감하는 주체들과 힘을 합쳐 대표 상품 '서울시 매트리스'를 개발하기도 했다.

꿀잠이들로 선발돼 활동을 함께한 이들에게는 서포터즈 수료증을 증정한다. 우수 서포터즈로 선정될 경우 프로젝트슬립의 제품과 함께 추후 프로젝트슬립에 채용될 수 있는 인턴십의 기회를 제공할 예정이다.

선발된 꿀잠이들은 약 5개월간 프로젝트슬립의 가치와 제품을 알릴 수 있는 콘텐츠를 직접 기획 및 제작하거나 주 1회 주어지는 특별한 미션을 진행하며 다양한 홍보 활동에 참여할 수 있다. 합격자는 다음달 5일 발표하며 최대 30명까지 모집한다.

